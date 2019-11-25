وزير المالية: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

كشف وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، بتحويل الدعم غير المباشر لدخل المواطن إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف القضايا الاجتماعية كأولوية.

وأكد البدوي، في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها “قوى الحرية والتغيير” بعنوان (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية): أكد ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.

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ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى المساعدة في سد عجز الموازنة، وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وفقاً للبرنامج الإسعافي في إطار الموازنة وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية ومناخ الاستثمار والإصلاح المؤسسي الكلي للاقتصاد.

ودعا البدوي المجتمع الدولي إلى المساعدة في إصلاح الخدمة العامة، وزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 100%، وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوداني تجب معالجتها بالتفكير والمنهج المدروس، وفقاً لبرنامج اقتصادي محكم وحوار واسع، والتعامل مع الشركاء في العالم الخارجي لتمويل البرنامج الاقتصادي، منوهاً إلى أن القطاع الخاص يؤمن بتنوع وتوفر الموارد الاقتصادية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)