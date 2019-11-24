شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قفز مخمور إلى داخل منزل امرأة بحي الإنقاذ بمدينة بورتسوان في وقت متأخر من الليل وسدد لها طعنات عندما كانت تغط في نوم عميق، واستيقظت على طعنة المخمور واستنجدت المجنى عليها بالجيران، الذين هبوا لنجدتها والقوا القبض على المخمور وبحوزته السكن أداة الجريمة.

وتم إسعاف المجني عليها إلى المستشفى والتي قامت بدورها بتدوين بلاغ ضد المخمور بتهمة تسبيب الأذى الجسيم بالإضافة إلى المادة 78 من القانون الجنائي والمتعلقة بالسكر توطئة لتقديمه للمحاكمة. المادة السابقة العثور على شاب مقتولاً قبالة شواطئ النيل الابيض بالدويم… المقالة القادمة احداث مؤسفة تنهي لقاء القمة.. بقلم رمضان احمد السيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يتسلق منزل سيدة بالليل ويفعل بها هذا الفعل…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.