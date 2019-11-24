وشخصيات مسرحية هدم السودان بعضها هو.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شخصية (١)

صدام قبل شهرين بين النوبة والبني عامر بشرق السودان.

وحصاة واحدة من ركام الاحداث هي ان من يصنعون الصدام حين عجزوا عن جعل النوبة يهاجمون البني عامر قاموا بنقل (النيقرز) من الحاج يوسف الى هناك..

وحصاة واحدة من الملاحظات التي تكشف الأمر هي..

ان الناس لا يجدون بين القتلى من النوبة شخصاً واحداً يعرفونه..

كيف لا يعرف الناس من يعيشون معه اعواماً..

شخصية (٢)

وقبل شهور امرأة من قبيلة في كسلا تقتل.. وقالوا ان القاتل من بني عامر.. سوف يجدون انه اثيوبي استخدمه قبري ضابط مخابرات افورقي. او ان من استخدمه كان هو العربة رقم (٣/٤٢).

وحصاة الملاحظات التي تقود الى كشف القاتل كانت تنطلق من حقيقة ان (البني عامراوي) لا يشتاتم امرأة قط ولا يضربها لأن هذا عندهم… عيب..

شخصية (٣)

استقبال بيتاي الأخير الذي كان حشداً غريباً/ والذي لا رأي لنا فيه/ حقيقته هي العربة الدبلوماسية التي تحمل الرقم اعلاه. والبيضاء والتي تقف امام بيت هناك لاسبوع كانت تدير خلايا للحشد من كل مكان..

واموال دولة عربية تتدفق ..

والخلايا تصنع الاستقبال هذا السبب.

فالاستقبال كان يلوح بيده لمخابرات الدولة التي تصنع الخراب..

والحشد.. كان شيئاً يستخدمه البعض ليقولوا للدولة العربية تلك (أنا رجلكم هنا).

ويقول ان بيتاي هو رجلكم هنا.

وتقديم بيتاي كان يعني شيئاً وضلعاً من خمسة اضلاع متنافسة..

وشيء في ساوا وشيء في مكان آخر والحصاة التي تكشف الأمر كانت هي

السيد الذي يقوم دحلان بتدريبه واعداده منذ زمان كانت قلة خبرته هي التي تكشف الامر.

شخصية (٤)

ومنطقة (الدية) واسلحة وجزر مواجهة لبورتسودان وزوارق حوثية بين عصب وبورتسودان والحديدة تنقل النفط وتنقل اشياء اخرى.. ثلاثون سيارة تتسلل الاسبوع الماضي وعلى ظهرها تموين .. وتحت التموين الاسلحة.. والحصاة التي تكشف الامر هي.

عقيد (ملس حديش) الذي يقوم بتدريب مجموعة تابعة لجهة في شرق السودان والذي يعد للخطوة القادمة من الخراب يحدث هاتفه عن هذا.

شخصية (٥)

واحاديث في مجالس القاهرة عن ان افورقي يريد مياه شرق السودان.

وإثيوبيا تريد مياه النيل.

وأفورقي يريد القاش وطوكر.

وإثيوبيا تريد الفشقة.

ومصر تريد حلايب.

وهذا يقود إلى أن الإمارات تريد بورتسودان.

وان من يضع يده على بورتسودان يضع يده على حلقوم السودان.

عمدة خير..

تطلب حديثاً عما يجري في الشرق وان يكون الحديث بسيطاً وموجزاً..

نحن نريد هذا.. لكن الجمع هذا مستحيل.

والاستحالة بعض شأنها هو أن الف شخصية تتجارى الآن في بورتسودان وكسلا والقضارف. وان الدولة تفشل لأنها تجهل تماماً الحديث مع مخابرات اربع دول.

والدولة تمسكها بعض المخابرات من يدها المفكوكة.

لهذا فهي لا تستطيع أن تتحدث.

ولهذا نتحدث نحن الأيام القادمة.