عقد المدير أبو (10) مليارات.. بقلم أحمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كنتُ قد وعدت بالعودة إلى الكتابة عن ممارسات إدارة البنك الزراعي التي لا تنقضي عجائبها، وكان ذلك قبل إقالة المدير العام الذي مازال يتردد على مكتبه رغم قرار رئيس الوزراء بإعفائه من منصبه، ويبدو كما لو أنه يمارس عمله بحجة أنه لم يستلم قرار إقالته ولم يسمع عنه إلا في وسائل الإعلام، وفي هذه الحالة فقط أقول إنه مُحق إن صدق، وإلا فهي الاستهانة والاستهتار..

في غمرة اهتمامي بما يجري في ساحة البنك الزراعي وقع في يدي عقد العمل الخاص الذي أبرمه البنك الزراعي مع مديره الذي يُسمى في العقد الطرف الثاني، والحق أني ذُهلتُ تماماً، ووجدتُ تفسيراً عن تساؤلٍ دار في ذهني عن حرص الرجل على البقاء بالبنك حتى بعد إعفائه لما يقارب الأسبوعين، فإذا بي أجد الإجابة حاضرة في هذا العقد (الغنيمة).. ففي العقد مُرتب إجمالي يبلغ (91.348) (واحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعين جنيهاً)، (يشمل بدل ضيافة، مسؤولية، علاوة مصرفية، غلاء معيشة، مؤهل علمي، سكن، ترحيل، اجتماعية)، بدلات تصل جملتها إلى (10) مليارات جنيه (بالقديم طبعاً) عن جملة (47) شهراً في العام مضافاً إليها قيمة التذاكر…. مهلاً مهلاً ليس هذا كل شيء!!! وذلك على النحو الآتي:

مصاريف الإجازة (مرتب (8) أشهر إجمالي) بعد التعديل الجديد بدلاً من (6) أشهر، وهذا يُحسب من المرتب الإجمالي (كدى احسبوها)، وبدل لبس مرتب (8) أشهر إجمالي، منحة عيد الفطر (4) أشهر بعد التعديل بدلاً من (3) أشهر.

منحة عيد الأضحى (4) أشهر، بدل تأثيث مرتب (3) أشهر إجمالي، طبعاً كل هذه الأشهر تُحسب من إجمالي المرتب البالغ (91.348) جنيهاً، يعني بدل لبس فقط (730 ألفاً و784) جنيهاً.

هذا بالطبع علاوةً على حافز سنوي حسب ما يقرره مجلس الإدارة، و(6) تذاكر سفر بالطائرة درجة أولى (آخر مدينة أوربية)، وبدل علاج وفقاً لشروط خدمة العاملين بالبنك.

والعقد أيضاً نص على إجازة سنوية قدرها (45) يوماً، وإجازة حج لا تزيد عن (20) يوماً، وإجازة عارضة قدرها (7) أيام، وجاء في العقد أيضاً: يلتزم الطرف الأول (البنك) بتوفير عربتين للطرف الثاني (المدير العام) واحدة للاستعمال الرسمي والثانية للاستعمال المنزلي خلال مدة العقد، ويستحق الطرف الثاني وقوداً اسبوعياً حسب الاستهلاك، هذا فضلاً عن تحمل الطرف الأول دفع تكاليف فواتير الكهرباء والماء والتلفون.

أخطر فقرة في هذا العقد هي البند (16) الذي ينص على أنه عند نهاية العقد المحدد بثلاث سنوات أو مضي نصف مدة العقد، يقوم الطرف الأول بتمليك العربة المخصصة للاستخدام الرسمي بالقيمة الدفترية، وهذا يعني أخذها بطريقة أشبه بالمجان، وفي رأيي هذا ما يجب أن يُحبط الآن وفوراً قبل الاستيلاء على العربة بالمجان، ومن ذا الذي يملك حق منح سيارات الدولة مجاناً للموظفين؟

وينص العقد على أن يتحمل الطرف الأول دفع الضريبة عن الطرف الثاني…لا تعبأوا كثيراً فهذا بالطبع رزق ساقه الله إليه، اللهم لا حسادة.. أما أنا فقد أدركتُ سبب تعلق الرجل بالبنك حتى بعد صدور قرار إعفائه، فهل أدركتم؟.. اللهم هذا قسمي في ما أملك…

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