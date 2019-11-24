آخر التقليعات..رجال يمطرون فهيمة عبد الله بالأموال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وجه عدد من المهتمين بالشأن الفني في البلاد سهام نقد عنيفة للمطربة فهيمة عبد الله لقبولها أموال “النقطة” التي أمطرها بها بعض المشاركين من الرجال في مناسبة زواج من فئة “10” و”20″ جنيهاً سودانياً.
وتشير المشاهد بحسب الدار إلى أن المطربة فهيمة عبد الله بدأت وصلتها الغنائية بأغنيات حماسية بصوتها مما قاد الرجال للانفعال معها و الأغنيات التي رددتها ومن ثم نثروا على رأسها المبالغ المالية.
فيما ظهر أحدهم وهو يلتقط في أموال النقطة دون حياء أو خجل وذلك بحسب صحيفة الدار التي أكدت أن مسألة “النقطة” بدأها أحدهم بفئة “10” جنيهات ثم تبارى البقية في إظهار مقدراتهم المالية الأمر الذي اعتبر إهداراً للمال في ظل ظروف اقتصادية قاهرة.
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