التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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أصدر رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتعيين الفريق الركن طيار مصطفى الدويحي رئيساً للمجلس الاستشاري لشؤون الطيران بالقوات المسلحة بحسب سونا.
وكان الدويحي قد أسهم في فوز السودان بعضوية مجلس المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO) بمونتريال بكندا الأمر الذي يعتبر انتصاراً كبيراً للسودان لم يحدث منذ الاستقلال، كما يؤشر لتقدير الدول الأعضاء إلى أهمية دور السودان وجهوده في التعاطي مع استحقاقات تطوير النقل الجوي في المنطقة والإقليم .
يذكر أن فوز السودان جاء بعد انتخابات ومنافسة بين كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية من مختلف دول العالم .
دالخرطوم (أخبار الخليج 365)
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