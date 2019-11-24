تظاهرات طلابية بمدينة نيالا احتجاجاً على أزمة المواصلات

Advertisements

شهدت مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم تظاهرات من الطلاب والمواطنين وأغلقوا كبري مكة بوادي برلي الذى يربط شمال المدينة بجنوبها، كما تجمهر المتظاهرون أمام بيت الضيافة؛ منزل والي الولاية احتجاجاً على أزمة المواصلات وتوقف العمل فى عدد من الخطوط .

وسبّب الاحتجاج بحسب سونا – شللاً كبيراً فى حركة المدينة لساعات طوال. وكان قد أضرب أصحاب الحافلات عن العمل؛ مطالبين برفع تسعيرة المواصلات إلى (١٠) جنيهات بدلاً من (٥) جنيهات، وشكا عدد من الطلاب من وجود فوضى فى أسعار الموصلات، مشيرين إلى أن أصحاب الحافلات والركشات يقومون برفع أسعار الموصلات، مطالبين بلدية نيالا ومحلية نيالا شمال بوضع حلول عاجلة للأزمة وضبط تعرفة المواصلات وإلزام أصحاب الحافلات والركشات التقيد بالتعرفة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)