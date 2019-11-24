مناوي يتهم “إعلان الحرية” بممارسة “التمكين”

اتهم رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، قوى الحرية والتغيير في السودان، بالعمل على إحلال التمكين الذي كان سائداً في عهد المخلوع البشير، بتمكين عناصرها في الحكومة والقطاع العام.
وكتب مناوي على حسابه الرسمي في منصة التدوينات القصيرة “تويتر” إن “الأمل في استئصال التمكين بقيادة حمدوك، بدأ عده التنازلي بما تقوم به حكومته من إحلال التمكين بالتمكين فليس فقط في مؤسسات الدولة الظاهرة إنما حتى في الشركات الحكومية”.
وتابع بحسب ما نقلته الشروق – “ستكون هذه جريمة وطنية أخرى يتحملها أولئك الذين صممتهم “قحت” لعبور مرحلة وتحميلهم المسؤولية.
وتمثل قوى الحرية والتغيير المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي، بينما يعود إليها أمر السلطة التنفيذية. وتخوض الحكومة والحركات المسلحة مفاوضات مُضنية في جوبا على أمل التوصل إلى سلام نهائي ومستدام قبل ستة أشهر من سريان الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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