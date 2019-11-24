“المناصير” يهددون بإغلاق طريق التحدي

هدد مواطنو قرى المناصير الجديدة بالدامر، بإغلاق طريق التحدي (الخرطوم -عطبرة- بورتسودان) احتجاجاً على ما وصفوه بالتعدي من مستثمر أجنبي على مشروعهم، ونفذوا اعتصاماً بالترعة الرئيسية بمقر مشروع الركاض التابع للمستثمر منذ الجمعة.

وأوقف المحتجون عملية التعدي بعد أن شرعت آليات وكيل المستثمر محمد حامد في شق الترعة وكسر شارع الأسفلت الرئيس الرابط للقرى بطريق التحدي.

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وطالب المحتجون والي نهر النيل، اللواء عبدالمحمود، في اجتماع يوم السبت، بتحديد المشروع بخريطته الصادرة بموجب القرار الرئاسي لسنة 2004 واستخراج شهادة بحث للمشروع، وحل مجلس إدارة المشروع التابع للنظام البائد وتكوين مجلس إدارة منتخب من المزارعين.

وأوضح ممثل المناصير مرتضى حسين، أن الوالي طالبهم برفع الاعتصام على أن يتم رفع الأمر للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وانتظار قرارهما يوم الثلاثاء، غير أن وكيل المستثمر أعاد محاولة شق الترعة الأمر الذي جعلهم يقررون مواصلة الاعتصام حتى الثلاثاء ليقرروا فض الاعتصام أو التصعيد بإغلاق طريق التحدي وفقاً لقرارات الحكومة المركزية.

ويقع مشروع الركاض الزراعي في مساحة 2 ألف فدان من الناحية الجنوبية لمشروع توطين المناصير، من جهته طالب تجمع شباب وطلاب المناصير قوى الحرية والتغيير بالانحياز لقضايا المناصير المتضررين في المشروع، رافضين تهديدات الوالي بالتعامل بالعنف مع المعتصمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)