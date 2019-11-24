حمدوك يتوجّه إلى أسمرا الإثنين المقبل

كشف السفير الإريتري بالخرطوم، عن زيارة لرئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك، للعاصمة الإريترية أسمرا، يلتقي خلالها الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن أسمرا قدّمت دعوة رسمية لرئيس الوزراء السوداني لزيارتها بدعوة من الرئيس الإريتري.

وقال السفير إبراهيم إدريس بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن زيارة د. عبدالله حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الإريتري سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان.

وأكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، من أجل عبوره إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)