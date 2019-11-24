القراي: المنهج الحالي مسيّس

قطع الدكتور عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي أن المنهج الذي يدرس للطلاب حالياً مسيّس ويخدم أغراض النظام البائد؛ وذلك من خلال إدخال مواد مسيّسة، مشيراً إلى أن الشعب السوداني هو من يحدد ماذا يريد عبر طرح آرائه .

وقال – في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء حول المناهج – قال إن أبواب المركز مفتوحة لتلقي كل المقترحات، وأن يحدد خلالها الشعب ماذا يريد أن يتم تدريسه لإبنائه، مناشداً لجان الأحياء ولجان المعلمين ومنظمات المجتمع المدني بالعمل من أجل توصيل ما يريده المواطن بخصوص المناهج.

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وأضاف القراي؛ أنه سيتم تكوين لجان للمنهج يشارك فيها كل الخبراء من أبناء السودان من الداخل والخارج؛ خاصة وأن الثورة التي قامت تهدف إلى إزالة برامج نظام كامل وأن المنهج يجب أن يشمله التغيير؛ لأنه جزء من النظام البائد .

وقال بحسب سونا – إن المقرر يختلف عن المنهج وهو جزء من المنهج، ويشمل “التدريس، التعليم، التقويم” حيث أن تدريب المعلم مهم، وكذلك تعليم التلميذ أو الطالب وكذلك معرفة نتائج المنهج من خلال الامتحانات أو غيرها من وسائل التقويم.

وأشار إلى أن هناك منهجاً تقليدياً وآخر حديثاً حيث يشتمل الأول على مواد كثيرة، وهو يقوم على التلقين والحفظ وإذا لم يحفظ الطالب ستكون هناك عقوبة جسدية وهو أمر غير مقبول وينفر التلاميذ من التعليم، أما المنهج الحديث فهو لايقوم على الامتحانات بل يعتمد على الفهم والاستيعاب والتركيز والحوار وهو معمول به في كثير من دول العالم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)