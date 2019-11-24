جمال أبوعنجة: نجوم المريخ صنعوا الفارق

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اعتبر المدير الفني للمريخ الكابتن جمال أن انضباط اللاعبين تكتيكياً داخل الملعب سهل مهمتهم في تحقيق الفوز على الهلال في مباراة أمس السبت، مضيفاً أن لاعبيه نجحوا في الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ، الأمر الذي أدى لسيطرة الأحمر على مجريات المباراة، لافتاً إلى أن انضباط اللاعبين في المعسكر كان أحد أسباب الفوز.

وأبان بحسب اليوم التالي – أن فريقه أغلق ملف مواجهة القمة ويستعد لبقية المباريات، مبيناً أنهم مواجهون باستحقاقات مهمة، ومضى بقوله (لدينا مواجهات مهمة لا تقل أهمية عن مباراة الهلال …وضع الفريق يمضي في تحسن وأتمنى أن يكتمل شفاء اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة ليلتحقوا بالمعسكر ويمنحو الجهاز الفني خيارات جيدة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)