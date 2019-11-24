التاريخ: 24-نوفمبر-2019
5 مشاهدة
اعتبر المدير الفني للمريخ الكابتن جمال أن انضباط اللاعبين تكتيكياً داخل الملعب سهل مهمتهم في تحقيق الفوز على الهلال في مباراة أمس السبت، مضيفاً أن لاعبيه نجحوا في الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ، الأمر الذي أدى لسيطرة الأحمر على مجريات المباراة، لافتاً إلى أن انضباط اللاعبين في المعسكر كان أحد أسباب الفوز.
وأبان بحسب اليوم التالي – أن فريقه أغلق ملف مواجهة القمة ويستعد لبقية المباريات، مبيناً أنهم مواجهون باستحقاقات مهمة، ومضى بقوله (لدينا مواجهات مهمة لا تقل أهمية عن مباراة الهلال …وضع الفريق يمضي في تحسن وأتمنى أن يكتمل شفاء اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة ليلتحقوا بالمعسكر ويمنحو الجهاز الفني خيارات جيدة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جمال أبوعنجة: نجوم المريخ صنعوا الفارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.