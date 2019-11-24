عائشة تلتقي مجموعة “الأكاديميات بالجامعات السودانية”

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد بمكتبها بالقصر الجمهوري صباح اليوم الأحد مجموعة من الأكاديميات بالجامعات السودانية. وأوضحت د. سعدية الأمين الأستاذة الجامعية في تصريح صحفي بحسب سونا – أن اللقاء جاء بغرض التشاور حول سبل دعم مسيرة الحكومة الانتقالية بما يفضي إلى نظام ديمقراطي والاضطلاع ببعض المهام التي من شأنها تطوير الأداء في الدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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