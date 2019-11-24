نيابة الفساد تودع مرافعات الاتهام الختامية في محاكمة البشير بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي

أودعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية اليوم الأحد مرافعات الاتهام الختامية في محاكمة الرئيس المخلوع البشير، لدى المحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق عبدالرحمن الفكي الذي ينظر في إجراءات محاكمته بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل في النقد الأجنبي ومخالفة قانون الطوارئ، لضبط (25) مليون دولار في مقر إقامته ببيت الضيافة بعد خلعه من سدة الحكم.

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وكانت المحكمة في الجلسة الماضية أقفلت قضية الدفاع بسماع المراجع العام كآخر شاهد دفاع، ورفضها منح الدفاع فرصة أخيرة لسماع المتهم الهارب طارق سر الختم أو من ينوب عنه من شركة سين للغلال، بعد أن رأت المحكمة أن الدفاع استنفد كافة فرصه في سماع الشهود.

وحدد القاضي بحسب (اليوم التالي) جلسة لإيداع مرافعات الاتهام، وجلسة في الثامن من ديسمبر القادم لإيداع مرافعات الدفاع الختامية، ومن ثم حجز القضية لصياغة القرار وإصدار منطوق الحكم، في جلسة الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)