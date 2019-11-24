الهلال تعبان .. والحكم مافيهو اي كلام.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يجب ان نقول الحقيقة حتي وان كانت (مُرة).

• الهلال الذي شاهدناه بالأمس كان دون المستوى المطلوب.

• لم يحالف الجهاز الفني التوفيق في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء.

• حيث دفع بعدد من الاسماء التي كانت بعيدة عن الظهور المتواصل مع الفريق طيلة الفترة الماضية.

• لذلك لم تقدم ما يُقنع.

• وقد صاحب آداء الفريق العديد من الأخطاء في جميع الخطوط.

• جميع لاعبي الهلال ما عدا لاعب واحد او اكثر .. كانوا بعيدين عن اجواء المباراة.

• هذا التراجع ساهم في منح الوصيف فرصة السيطرة على منطقة الوسط .. وقيادة اكثر من هجمة على مرمى جمال سالم.

• وتابعنا كيف أهدر لاعبي الوصيف العديد من الفرص الخطيرة .. خاصة من الركلات الثابتة بالقرب من منطقة دفاع الهلال دون رقابة من لاعب هلالي واحد.

• ويكفي الطريقة التي جاء بها الهدف الثاني للوصيف .. ولم يجد الثنائي رمضان عجب وسيف تيري اي مضايقة .. ليضع رمضان الكرة داخل الشباك بكل ارتياح.

• مستوى الحكم (مافيهو اي كلام) .. وكان من نجوم المباراة .. بعد ان قام بآداء دوره كما يجب الي جانب رجال الخطوط.

• حتي ركلتي الجزاء التي احتسبت للجانبين .. لم تجد احتجاج من لاعبي الفريقين .. وذلك لصحة قراراته في الحالتين.

• ولم يجد طاقم التحكيم أيضا الهجوم من أحد حتي لحظة طرد عبداللطيف بوي.

• وشخصيا أرى ان بوي يستحق الطرد بعد ان ارتكب مخالفة مع سيف تيري ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرده خارج الملعب.

• ما حدث عقب هذه الحالة من جانب عدد من الجماهير الغاضبة غير مقبول.

• والأحداث التي اندلعت لا تشبه الكرة السودانية.

• وتوقيت اطلاق البمبان خاطىء بعد ان عاد الهدوء الي المدرجات.

• في النهاية كرة القدم تظل لعبة تسامح ومحبة.

• ويجب ان نتعلم من ما يحدث في الملاعب العالمية.

• ختاما مستوى الهلال بالأمس زرع الرعب وسط الجماهير قبل انطلاق البطولة الافريقية.

• نسأل الله السلامة للجميع.