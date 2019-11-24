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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يجب ان نقول الحقيقة حتي وان كانت (مُرة).
• الهلال الذي شاهدناه بالأمس كان دون المستوى المطلوب.
• لم يحالف الجهاز الفني التوفيق في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء.
• حيث دفع بعدد من الاسماء التي كانت بعيدة عن الظهور المتواصل مع الفريق طيلة الفترة الماضية.
• لذلك لم تقدم ما يُقنع.
• وقد صاحب آداء الفريق العديد من الأخطاء في جميع الخطوط.
• جميع لاعبي الهلال ما عدا لاعب واحد او اكثر .. كانوا بعيدين عن اجواء المباراة.
• هذا التراجع ساهم في منح الوصيف فرصة السيطرة على منطقة الوسط .. وقيادة اكثر من هجمة على مرمى جمال سالم.
• وتابعنا كيف أهدر لاعبي الوصيف العديد من الفرص الخطيرة .. خاصة من الركلات الثابتة بالقرب من منطقة دفاع الهلال دون رقابة من لاعب هلالي واحد.
• ويكفي الطريقة التي جاء بها الهدف الثاني للوصيف .. ولم يجد الثنائي رمضان عجب وسيف تيري اي مضايقة .. ليضع رمضان الكرة داخل الشباك بكل ارتياح.
• مستوى الحكم (مافيهو اي كلام) .. وكان من نجوم المباراة .. بعد ان قام بآداء دوره كما يجب الي جانب رجال الخطوط.
• حتي ركلتي الجزاء التي احتسبت للجانبين .. لم تجد احتجاج من لاعبي الفريقين .. وذلك لصحة قراراته في الحالتين.
• ولم يجد طاقم التحكيم أيضا الهجوم من أحد حتي لحظة طرد عبداللطيف بوي.
• وشخصيا أرى ان بوي يستحق الطرد بعد ان ارتكب مخالفة مع سيف تيري ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرده خارج الملعب.
• ما حدث عقب هذه الحالة من جانب عدد من الجماهير الغاضبة غير مقبول.
• والأحداث التي اندلعت لا تشبه الكرة السودانية.
• وتوقيت اطلاق البمبان خاطىء بعد ان عاد الهدوء الي المدرجات.
• في النهاية كرة القدم تظل لعبة تسامح ومحبة.
• ويجب ان نتعلم من ما يحدث في الملاعب العالمية.
• ختاما مستوى الهلال بالأمس زرع الرعب وسط الجماهير قبل انطلاق البطولة الافريقية.
• نسأل الله السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال تعبان .. والحكم مافيهو اي كلام.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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