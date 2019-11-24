جماهير الهلال انقذت فريقها من هزيمة تاريخية بحصب الملعب بالحجارة.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** جماهير الهلال تخوفت من احراز المريخ لهدف ثالث ورابع في مباراة امس

ومارست سلوكا قبيحا بحصب الملعب بالحجارة ولم تستجيب لرجاءات نزار حامد ولا هيثم مصطفي لاعب المريخ السابق وواصلت حصب الحجارة الي ان تدخلت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع ( البمبان ) واعادت لنا ذكري صلاح بمبان الذي هزم الهلال في مباراة شهيرة منتصف الثمانينات وقد اصيب من جراء البمبان امس نجم وسط المريخ محمد الرشيد ونقل للمستشفي واصيب الكثيرون وتصرف جماهير الهلال يجد منا الاستنكار والادانة ولا ندري ماذا كانت تنتظر جماهير الهلال من الحكم ان يفعل مع ( الجزار ) عبداللطيف بويا غير طرده وكان منزرا بالبطاقة الصفراء

** كان واضحا منذ انطلاقة المباراة ان المريخ الفريق الافضل والاقرب للنصر بسيطرته علي منطقة الوقت وهاجم في الشوط الاول وضاعت ثلاث فرص من تيري ورمضان وصلاح نمر وتواصلت السيطرة الحمراء في الشوط الثاني وغاب الهلال تماما وتمكن رمضان عجب من احراز هدف سينما ونجح جمهور الهلال في ايقاف سيل الاهداف بحصب الملعب بالحجارة وعكس صورة قبيحة لكل من شهد المباراة

** الهلال لم يسدد تجاه مرمي المريخ اطلاقا في الشوط الثاني فيما هدد الاحمر مرمي الهلال كثيرا مستغلا ضعف الجهة اليمني واليسري وكم كنا نتمني ان. تستمر المباراة لنشهد مزيد من الاهداف

** الحكم محمد الفاتح السمؤال كان نجم المباراة الاول .اظهر لياقة بدنية عالية وتعامل بحزم وحسم مع لاعبي الفريقين ولم يتردد في احتساب ضربة جزاء صحيحة للمريخ وضربة جزاء صحيحة للهلال ولم يتردد في طرد عبداللطيف بويا واستحق السمؤال تقدير الجمهور

** صلاح نمر لعب مباراة كبيرة والتش سبب صداعا لدفاع الهلال وضياء الدين كان نجما ورمضان عحب بصر مرتين في شباك ( الراكوبة ) جمال سالم وسيف تيري تحرك بفعالية وان لم يحرز هدف

** قالت قناة الملاعب امس ان الغاز المسيل للدموع تم اطلاقه من خارج الاستاد وهذا ان كان صحيحا يعد مؤامرة خطيرة علي الرياضة عامة وكرة القدم خاصة

** من اطلق البمبان ولماذا وكيف وان كان التصرف من الشرطة فالشرطة لا يمكن ان تطلق البمبان في كل انحاء الملعب والخطورة ان تكون هنالك جهات لها اجندة تهدف الي محاربة الرياضة بل وتسييسها

** جمهور كبير جدا شهد مباراة امس ملا المدرجات عن اخرها وحدث ذلك رغم صعوبة المواصلات وشكل جمهور المريخ اغلبية

** واضح ان جماهير الهلال تسببت في ايقاف المباراة ونبقي في انتظار تقرير الحكم وفي انتظار الاجتماع الطارئ للجنة المسابقات لتقول كلمتها ولكن وحسب القانون يعتبر الهلال مهزوما مع اضافت عقوبات اخري لان جمهوره تسبب في ايقاف المباراة

** لم تجد تغييرات مدرب الهلال في ايقاف سيطرة المريخ وخروج صهيب الثعلب اراح مدرب المريخ ولم يجري مدرب المريخ اي تغيير

** قالت قناة الملاعب ايضا ان الحكم اشار بانه لم يكمل المباراة نسبة لاطلاق البمبان وفطعا الحكم لا يمكن ان يدل باي حديث وفقط يرفع تقريره للجنة المسابقات

** اذا ادلي الحكم باي حديث عقب المباراة تكون دي كارثة

** التهنئه لجماهير المريخ بالانتصار الباهر والتهنئه للمدرب جمال ابوعنجة وللاعبين الابطال وهم يوفون بالعهد وينتصرون ويقتربون من صدارة الدوري

** امس شهدنا قمة حقيقية في المغرب بين الوداد والرجاء انتهت بالتعادل ٤…٤ وشهدنا جمهور عظيم فاهم مؤدب لم يحصب الملعب بالحجارة وصفق لثمانية اهداف روعة

** فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي

** اخر دبوس

** جماهير الهلال انقذت فربقها من هزيمة تاريخية بحصب الملعب بالحجارة