هزيمة مستحقة وسلوك مرفوض.. بقلم عبد المنعم هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* نعم انهزم الهلال وكان يستحق الهزيمة ولكن دعونا نبحث أولا عن أسباب الهزيمة ودعونا نتساءل من الذي هزم الهلال..؟ هل هو المدرب أم الإدارة أم الحكم أم الجمهور أم اللاعبين أم جميعهم لهم يد في هزيمة الهلال ..؟!

*الهلال ظل يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة نتيجة سياسات وقرارات إدارية رعناء أضعفت الهلال وجعلته ذليلا ضعيفا لا يقوى علي مقارعة أضعف فرق الدوري الممتاز وهذا الموسم يعد من أسوأ المواسم التي مرت علي الهلال وحتى المباريات التي انتصر فيها لم يكن الأداء مقنعا ولعب الحظ دوراً كبيراً في خروجه منتصرا في بعض المباريات في الدوري الممتاز ولعب دوراً أكبر في تأهله لدوري المجموعات في بطولة الأندية الأفريقية الأبطال وجميعنا يعلم كيف تأهل الهلال وفي كم مباراة انتصر وما هي حصيلته من الأهداف لكل ذلك لم تكن هزيمته من المريخ مفاجئة مع أن نده ليس بأحسن حالا منه ولكنه يملك روح الانتصار والزود عن الشعار والقوة والقلب الحار وهذا ما يفتقده أشباح الهلال ومع ذلك علينا أن لا نبكي علي الأطلال بل علينا اصلاح الحال الذي وصل لمرحلة العنف والشغب واطلاق البمبان ..!!

*خسر الهلال من الأمل عطبرة وهلال كادوقلي وتعادل بشق الأنفس مع أهلي عطبرة وحتى الشكوى التي قدمها في هلال كادوقلي خسرها بخطأ إداري ساذج لا تقع فيه إدارة إحدى فرق الروابط وبوضعه الحالي سوف يعاني الهلال أكثر وأكثر في مقبل مبارياته المحلية والافريقية وسوف تغيب الأفراح طويلاً عن الساحة الهلالية..!

*خسارة الهلال من المريخ الذي يفقد جميع لاعبي المقدمة الهجومية ويعيش فراغاً إدارياً ووضعا مالياً في غاية السوء ويعاني من الفلس يؤكد أن الهلال يعيش في محنة وأن الإنهيار وصل ذروته…!!

*إذا كان الهلال قد تجرع الهزيمة من المريخ التعبان الكحيان المفكك الاوصال ماذا يفعل مع الأهلي القاهري والنجم الساحلي التونسي..؟!

*لا يمكن أن ينتصر الهلال أو يتقدم والبعض يهتم ب(التكربم) وبهمل (التيم)..!!

*دفاع الهلال الذي يتسم بالقوة والمتانة علي مر (العصور) أصبح من أضعف الحلقات في عهد الرئيس (المغرور) الذي حول أرض الهلال إلى بلقا (بور) ..!!

*من العيب يفتقد فريق في قامة الهلال لاعب قلب الدفاع (الصريح) ويقوم ب(التوليف)..!!

*لا توجد بصمة تدريبية واضحة وصلاح وهيثم أقل قامة من الهلال ..!

*جمال ابو عنجة تفوق علي المنظراتية بامتلاك خط الوسط وبث الروح القتالية والتعامل مع المباراة بواقعية ..!!

*خط وسط المريخ هو كلمة السر وضعف وتوهان وسط الهلال أدى إلى الهزيمة والانكسار ..!!

*دراج (لت وعجن) صهيب الثعلب (مليس واستسلام) سليم (محاولات مقدرة رغم حداثة التجربة)..!!

*ابعاد الشغيل أفقد الهلال الهيبة والقوة .. الشغيل قائد حقيقي لا غني عنه ولكن ماذا نفعل مع تنظيرات الجنرال الذي كان بإمكانه وضع تشكيلة أفضل مما كان ..!!

*رغم أن الذي بدر من جماهير الهلال قد بدر من جماهير المريخ أكثر من مرة وسبق أن أدناه فإننا ندينه ولا نبرر له فهو سلوك مرفوض ايا كانت لونية الجماهير ..!

*كنا سنتقبل أدانة الأحداث من قبل إعلام وجماهير المريخ والعزف على وتر الروح الرياضية التي يفتقدونها كنا سنتقبل كل ذلك لو أدانوا ما حدث عند طرد جمهور المربخ للشرطة وعندما أخرج أحد مشجعي المريخ سكينا في مباراة شبيبة القبائل الجزائري وعندما تم الاعتداء علي الحكم وضربه ونجاته من الموت عقب طرده لبكري المدينة في مباراة هلال الابيض ومع ذلك دافع الإعلام الاحمر عن بكري وهاجم وأدان الحكم المسكين…!!

*الذي حدث من الجماهير هو نتيجة تراكمات لفشل إدارى ونتائج مخيبة للآمال ولاعبين دون مستوى الهلال وظلم تحكيمي والغبن يولد العنف ولكن مهما كان لا نؤيد ما حدث فكرة القدم لا تخرج عن احتمالات النصر والهزيمة والتعادل والرياضة رسالة سامية يجب أن لا نلوثها بمداد التعصب والعنف ..!!

*تعامل الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة زاد من الاحتقان وتسبب في حالة الهرج والمرج التي أدت إلى إنهاء المباراة قبل موعدها..!

*فوز المريخ لا يعني أنه أفضل من الهلال (حسن وحسين) يتشابهان في كل شيء وهما سبب علة الكرة السودانية..!!

*هجوم إعلام المريخ الراتب علي التحكيم أتى أكله وتم قطف ثماره مع قناعتنا أن الهلال لا يستحق (الانتصار) والتحكيم لا يخرج عن منظومة النظام (المنهار) ..!!

*بوي يستحق الطرد فهو لم يحترم شارة الكابتنية ولم يتعامل كقائد يجب أن يكون قدوة لبقية اللاعبين ..!!

*لوحة المباراة رسمها اللاعب الخلوق ابو عاقلة وهو يحمل لاعب المريخ المصاب محمد الرشيد وهذا يؤكد أن علاقة اللاعبين مع بعضهم البعض أقوى من أي أحداث عابرة وهذه هي الروح الرياضية السمحة التي ننشدها…!!

*كرة على مستوى الأرض حاول أطهر نطحها فاصدمت بيده ونتج عنها ضربة جزاء.. لزوم الفلسفة شنو يا كابتن ..؟؟!

*أخطأ (كارثية) تحدث من لاعبين وصلوا مرحلة (الدولية) ويلعبون ب(النية)..!!

*الهلال يحتاج (الكثير) ويجب علي الجميع (التفكير والتدبير) لانتشاله من هذه (البير)..!

*موسم للنسيان وربنا يصلح الحال…!!

*ويا كردينال واصل (سيرك) حتى تسلم الهلال جنازة ل(غيرك)..!!

*والله المستعان ..!!