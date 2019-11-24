احداث مؤسفة تنهي لقاء القمة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ لجنة المسابقات في انتظار تقرير الحكم

▪︎ طرد قائد الهلال يوتر الأجواء ويوقف المباراة

▪︎ حصب الملعب والمساعد وإصابة نجم المريخ الرشيد

▪︎ اخبار عن اطلاق البمبان من خارج الاستاد

▪︎ الفريقان يقدمان واحدة من اسوأ المباريات ونجوم الهلال خارج الخدمة

▪︎ انخفاض التيار الكهربائي من الكشافات بداية الشرارة

▪︎ ركلتا جزاء للفريقين وهدف تقدم للمريخ من مخالفة هلالية

▪︎ الحكم اكثر من المخالفات بمناسبة ومن دون مناسبة

▪︎ اداء هلالي سلبي ينبيء بالخطر قبل مواجهة بلاتنيوم

▪︎اولتراس الهلال يصنع الحدث بتشجيع على مستوى عالمي..

▪︎ مدرب الهلال يتحمل نتيجة التشكيل الخاطيء وابعاد الشغيل

▪︎ الكرت الأصفر الاول لبويا كان جرس إنذار واستمراره لغياب الخيارات

▪︎ وليد الشعلة دفع ثمن الكرت الأصفر والتوتر وحرمانه من تنفيذ ركلة الجزاء

▪︎ الوداد والترجي يودعان البطولة العربية وريمونتادا تاريخية للرجاء المغربي

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# بأديء ذي بدء نشجب وندين ونستنكر ما وقع من احداث من الجماهير الكروية بعد مخالفة و طرد بويا ،،

وبصرف النظر عن صحة القرار من عدمه فان السلوك مرفوض

وهذا لا يعفى الحكم السمؤال من المسئولية والذي افتقد للسينس المرونة والهلال متأخر وأساسا اللاعب عنده كرت اصفر وكان يمكن ان يعتمد الفاول او المخالفة من دون كرت ، كما ان المباراة أساسا تدخل في دقائقها الاخيرة ،،

ومع هده الأحداث ايضا لا يعفى مسئول الحكام عامر عثمان واختياراته الضعيفة دائماً ،،

الحكم اكثر من المخالفات بمناسبة ومن دون مناسبة وحتى ركلتى الجزاء كان يمكن تجاوزها خاصة ركلة جزاء المريخ والتى افتقدت التعمد لان اللاعب أساسا مرمى على الارض ولامست الكرة يده ،،

# احداث مثيرة صاحبت المباراة عندما انقطع التيار الكهربائي مع بدايات الشوط الثاني وتوقف المباراة لما يقارب العشر دقائق ،،

# الشوط الاول كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل

سجل رمضان عجب من ركلة جزاء اثر ملامسة الكرة الملعوبة من الكورنر بيد لاعب الهلال اطهر لحظة ارتمائه ومحاولة ابعاد الكرة برأسه لتلامس يده ،،

هدف تعادل الهلال سجله اطهر من ركلة جزاء احتسبت على دفاع المريخ اثر عرقلة مهاجم الهلال محمد موسى الضي ،،

# في الجزء الاخير من المباراة ونتيجة مخالفة على الهلال نفذها عماد الصيني والذي كان يتوقع دفاع الهلال ان ينفذها مباشرة فظل متسمرا ً ليلعبها لزملائه ويقفز رمضان عجب ويسجل برأسه ،،

بعدها ومن هجمة مرتدة للمريخ ارتكب عبداللطيف بويا مخالفة اشهر على اثرها الحكم الكرت الأصفر الثاني ليطرد اللاعب وتتوتر المباراة بسبب الجماهير التى قذفت الملعب بالقوارير وغيرها ومع توقف المباراة وصعوبة السيطرة على الجماهير توترت الامور اكثر ونزل احد المشجعين بشعار الهلال للملعب في محاولة للاعتداء على حكم المباراة

وتعرض محمد الرشيد لإصابة وقبل علاجه انهمر الغاز المسيل للدموع داخل الميدان والأخبار وشهود عيان يقولون انه جاء من خارج الاستاد وهنا تكمن الخطورة وهذا يؤكد سوء النواحي التنظيمية والأمنية وتأمين المباراة ،،

# حكم المباراة نتيجة الأحداث لم ينهى المباراة وقام بتعليقها وسيفصل الأحداث في تقريره ومع تقرير المراقب والجهات الأمنية ستقرر لجنة المسابقات ،،

# الاستديو التحليلي لقناة الملاعب وخاصة كابتن النقي اعتبر ما حدث كارثة ولا تمت للرياضة بصلة خاصة الأحداث التى صاحبتها ووصف الوضع بالخطير ،،

وقال بانه أساسا لم تكن هناك كرة او مباراة لو لا الأهداف الثلاثة ، ركلتى الجزاء والمخالفة التى سجل منها المريخ وانتقد طريقة وقوف دفاع الهلال وصعود اثنين من لاعبي المريخ للكرة والتسجيل،،،

وتحدث كابتن محمدموسى في نفس الاتجاه وانتقد الأحداث التى أدت لعدم اكتمال المباراة ،،

# الان الكرة تتحول لدوائر اتحاد الكرة ولجانه والقرار المتوقع اعتبار الهلال مهزوما بهدفين وفرض غرامات ،او حرمانه من الجمهور او تحويل مبارياته لخارج ملعبه ،،،،،

# الأحداث تنبه الاتحاد لما يمكن ان يكون عليه الوضع في المباريات القادمة ، خاصة الافريقية منها او الدولية والهلال مقبل على مواجهة افريقية بملعبه الجوهرة الزرقاء ،،

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لحن الختام

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# بكل تاكيد الأحداث التى صاحبت المباراة بعد طرد بويا محسوبة على جماهير الهلال

وفي جماهير الهلال هي طبعا فئة محسوبة على النادي ولا تعبر عن راي الأغلبية او الادارة ، وربما تكون مدسوسة خاصة وان المباراة خارج ملعب الهلال ،،

ويكفى ان الجهاز الفني والإداري للهلال الجهاز الفني وخاصة البرنس والسادة بذلوا قصارى جهدهم لتهدئة الاوضاع واستمرار المباراة ،،

# مشكلة المباراة من ناحية فنية انها لا ترقى للقاءات القمة بدليل ان الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة ولا توجد جمل تكتيكية او خطة او طريقة للعب

الأخطر في الامر ان الهلال مقبل على مباراة افريقية الجمعة القادم والمستوى الذي ظهر به خطير جدا ،،

# اخطأ مدرب الهلال مجددا وهو يركن الشغيل صاحب الخبرة والمؤثر في مثل هذه المباريات ولا ندري سر ابعاده باستمرار عن البدايات

واذا كنا قد وجدنا العذر للمدرب بعدم إشراك نزار على أساس اختبار الفريق للمباراة الافريقية بحكم انه موقوف ولن يشارك في اللقاء القادم ، فماذا نقول عن تجاهل لاعب مهم صاحب خبرة وتجارب ،،،

صحيح ان مشاركة الشباب مهمة ولكن في مثل هذا اللقاء فان له ظروفه ووضعه ويمكن ان يشاركوا بعد تأمين المباراة ،،

# اعتقد خطأ الهدف الثاني للمريخ كارثي ووقفة الدفاع ،،

# نال عبداللطيف بويا كرت اصفر بعد اشتباك مع حمزة داؤد وكان يجب ان يعمل حساب اكثر ، خاصة وفريقه متأخر ،،وما كان بإمكان الجهاز الفني استبداله لان وضع الدفاع لا يسمح باستبداله لعدم وجود خيارات لمركز متوسط الدفاع ،،

# وليد الشعلة كان ضحية الكرت الأصفر الذي ناله في حالة لا تستحق من الحكم السمؤال الذي كان قاسيا على لاعبي الهلال واكثر من المخالفات بمناسبة وبدون مناسبة ، بل تجاهل حالة خطرة من دفاع المريخ تجاه مهاجم الهلال الضي الذي أصيب وخرج للعلاج خارج الملعب ،،

الشعلة توتر كثيراً خاصة وانه كان يريد تنفيذ ركلة الجزاء قبل ان يوجه الجهاز الفني اللاعب اطهر الطاهر بتنفيذها ،،

هذه الحالة اثرت عليه كثيراً وكان متوترا وتائها مما أدى الى استبداله ،،

# التبديلات لم تخرج من ترشيحات التشكيلة أساسا ، دخل موفق ونزار بديلا للثعلب والشعلة ،،،

# اولتراس الهلال صنع الحدث بتشجيع وزفة على مستوى عالمي وثقتها العديد من المقاطع ويمكن أن تنافس عالميا..

# قبل لقاء القمة ب ٢٤ ساعة كلف الحكم الشاب الأمين دياتا بمباراة اهلي شندي ، وكذلك عادل مختار أدار مباراة اهلي الخرطوم ومع سفر ابوشنب وآخرين لم يبقى في الساحة الا السمؤال وصفوت ميرغني فكانت إدارتها للحكم السمؤال المثير للجدل دائماً وكم وكم وكم من مرة تعرض لنقد المريخاب بسبب تسببه في احداث الكثير من المباريات ،،

# قال الجهاز الفني للهلال انه لم يتلق حتى الان ما يفيد بتأجيل مباراة الفريق مع هلال الفاشر المقرر لها الثلاثاء بعد غد بالجوهرة الزرقاء ، وقال انهم بسبب اللقاء الافريقي قد يضطرون للعب بالصف الثاني والشباب ،،طبعا هذه التصريحات قبل لقاء القمة ولا ندري الموقف الجديد بعد تلك الأحداث ،،،

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الحالة

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# مباريات كثيرة وبالجملة سيطرت على المشهد الكروي الدولي او الخارجي ،،

مورينو في اول مهمة له مع توتنهام حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين على ويستهام خارج قواعده ، وكان متقدما بثلاثية نظيفة ،،

ليفربول فاز بصعوبة على كريستال بلاس بهدفين لهدف محافظا على الفارق في الصدارة

والسيتي حول تأخره بهدف لفوز بهدفين على شيلسي واهدر جملة من الفرص ونقض له الحكم هدف صعب بحجة التسلل بعد الرجوع للفار ،،وحافظ ليستر على مركزه الثاني بالفوز على برايتون بهدفين وصعد السيتي للثالث وتراجع شيلسي للرابع ،،

# في ايطاليا فوز صهب لليوفي في غياب رونالدو على اتلانتا بثلاثية لهدف الذي تعرض لظلم التحكيم ،،وتستمر المطاردة من الانتر المتفوق ًالمكتسح لخصمه تورينو وفي عقر داره بثلاثية نظيفة..

وانتهت قمة الميلان ونابولي بالتعادل بهدف لكل

# في اسبانيا حول برشلونة تأخره بهدف من المتذيل ليجانسي لفوز بهدفين ،،وسحق الريال منافسه سوسيداد رغم تأخره بهدف خطأ من القائد راموس ، الان فارق الأهداف تقلص كثيراً بعد التساوى في النقاط ، واخطر مباريات برشلونة القادمة مع اتلتكومدريد المتعثر بالتعادل ،،،

# القمة العربية بين الوداد والرجاء انتهت بصعود الرجاء بريمونتادا خطيرة فبعد ان كان متأخراً برباعية لهدف ، عاد وسجل ثلاثة اهداف لتتعادل الكفة ويستفيد من الأهداف خارج الارض ، بعد تعادله على ملعبه بهدف لكل ،،

حرام ان يودع الرجاء وهذه الجماهير العاشقة والمحبة للكرة وفريقها بجنون ،، نقول مبروك للرجاء هاردلك للوداد ،،،

واكبر المفاجآت كانت في سقوط الترجي على ملعبه بضربات الترجيح امام أولمبيك أسفي المغربي بعد تعادلهما بهدف لكل وهي نفس نتيجة المباراة الاولى ،،

# في المانيا عادت الروح للبافاري وفاز برباعية خارج ارضه على دوسلدورف برباعية ، مستفيدا من تعثر بروسيا مونشنجلادباخ وتعادل دورتموند ،

وفاز لايبزيج ليصعد مع البافاري للمركز الثاني خلف المتعثر مونشنجلادباخ بفارق نقطة عن الصدارة ،،

# فلامنجو البرازيلي قلب الطاولة على ريفربيليت وحول تاخره بهدف لفوز قاتل بهدفين وحقق اللقب ممثلا في كاس الاندية العالمية

# منتصف نهار اليوم تتجه الأنظار الى اليونان وملحمة الهلال السعودي مع اوراورا الياباني في الإياب الحاسم لابطال اسيا ، وكان الهلال فاز على ملعبه بالرياض بهدف وحيد دون مقابل ،،