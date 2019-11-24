الخليج 365:

تحقق شرطة الدويم بولاية النيل الأبيض حول ملابسات مقتل شاب عثر عليه غريقا قبالة شواطئ النيل الأبيض .. وكشف مصدر مطلع ان الشاب عثر عليه غريقا في النيل وعند إبلاغ أسرته تم احالت جثته للمشرحة .. حيث اتضح من خلال تقرير التشريح وجود ضربة في مؤخرة الرأس وعليه عدلت الشرطة البلاغ من الوفاة في ظروف غامضة الي القتل العمد ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات الحادثة المادة السابقة لعناية مدير المرور.. بقلم سهير عبدالرحيم المقالة القادمة شاب يتسلق منزل سيدة بالليل ويفعل بها هذا الفعل….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على شاب مقتولاً قبالة شواطئ النيل الابيض بالدويم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.