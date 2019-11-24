البنك المركزي : إجراءات مُرتقبة لإستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة

الخليج 365 : كشف مصدر مطلع ببنك السودان المركزي عن اجراءات للبنك مع وزارة المالية حالياً تهدف إلى إيحاد معالجات جذرية لاستقرار سعر الصرف.

وتوقع المصدر أن تؤتي الإجراءات أكلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد في حديثه لـ (باج نيوز) انسياب العمل بالبنك عقب استقالة محافظ المركزي الأسبوع الماضي.

وقال إن البنك المركزي يعمل بنظام و”سيستم” يُسير العمل وفق النظام واللائحه الإدارية بالبنك بموجبها يقوم النواب بعمل المحافظ في حالة غيابه. المادة السابقة قرار ناقص!!.. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة هدف ثوري!.. بقلم عبداللطيف البوني

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