حسناء بدوبة من عرب دارفور الرحل تبهر رواد مواقع التواصل بشعرها الطويل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بهرت حساء بدوية من العرب الرحل من ولاية غرب دارفور- بهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشعرها الطويل والمنسدل على ظهرها على طبيعته بعيدا عن استخدام مستحضرات التجميل كانت الفتاة البدوية الحسناء تؤدي رقصة تراثية وهي تؤدي رقصة على انغام أغنية تراثية جماعية من تراث القبائل العربية في المنطقة.

رواد مواقع التواصل الذين بهرهم الجمال الطبيعي لحسناء عبروا عن اعجابهم الكبير بجمال فتيات المنطقة حيث كتب معلق قائل: ( جميلين ربنا يحفظ دار فور واهلها) بينما كشف آخر عن رغبته في الزواج من فتيات هذه المنطقة البدوية قائلا:(.جاي اسوق لي عروس ..مافي ترحيب أهل الجنينة اظهرو) وقال آخر بان جمال هذه المناطق البدوية سيجد حظه الظهور بعد سودان ما بعد الثورةحيث قال:(والله إنتوا أحلى ناااس ٠٠السودان الجديد بظهركم باذن الله).