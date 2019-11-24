والي الجزيرة: الحكومة الانتقالية أعادت الثقة للجهاز المصرفي

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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قطع والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان أحمد صبير، يوم الأحد بأن أكبر نجاحات الحكومة الانتقالية، إعادة الثقة في الجهاز المصرفي، ولفت خلال افتتاحه فرع بنك الخرطوم بمدينة المناقل، إلى دور البنوك في إعادة فتح المصانع المتوقفة ودعمها للمشاريع التنموية والخدمية.
ودعا الوالي بحسب وكالة السودان للأنباء، البنوك لتفعيل المسؤولية المجتمعية وفتح آفاق التمويل للمشاريع الزراعية والحيوانية وجميع الأنشطة الاقتصادية .
من جانبه لفت المدير الإقليمي لبنك الخرطوم بولاية الجزيرة، الصادق إيدام، للدور الكبير لفرع البنك بمدينة المناقل منذ العام 1952، معلناً عزم البنك تقديم أجود الخدمات والمعاملات المصرفية في منطقة المناقل ذات الثقل الصناعي الكبير.
من جانبه أكد ممثل مدير عام بنك الخرطوم،جمال عبدالمنعم، عودة الفرع بثوب جديد لتقديم خدمات ومعاملات تمثل إضافة حقيقية للمشاريع التنموية بتوفير التمويل والمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية. وقال عمر عباس الشرقاوي، إن فتح الفرع يمثل إضافة حقيقية لتحريك القطاع الاقتصادي، وإن المنطقة تحتاج إلى المزيد من فروع البنوك والمصارف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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