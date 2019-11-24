الكباشي يتسلم مذكرة من وفد قبيلة الحوازمة حول السلام

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي اليوم بالقصر الجمهوري مذكرة من وفد قبيلة الحوازمة بولاية جنوب كردفان . Advertisements وأوضح رئيس الوفد العمدة محمداني هبيلا أبوهنية في تصريح صحفي بحسب سونا – أن المذكرة تحمل رؤية قبيلة الحوازمة فيما يلي السلام والتعايش السلمي والخدمات والتنمية . وطالب هبيلا بإشراك قبيلة الحوازمة في مفاوضات السلام بدولة الجنوب باعتبارها مكونا أساسيا ولديها رؤية لتحقيق السلام بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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