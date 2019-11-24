بالفيديو: (حوت) جديد من جامعة النيلين يعيد ذكريات الراحل محمود عبد العزيز مع جمهوره

أعاد الفنان الشاب محمد الطيب المعروف (بود جامعة النيلين تجارة) -أعاد ذكريات التفاعل الكبير بن الفنان الراحل محمود عبد العزيز وجمهوره خلال الحفلات الحية والمباشرة حيث كان الجمهور المحتشد يردد معه عدد من اغنيات الراحل بذات الطريقة. وكان الفنان الشاب محمد الطيب قد قدم بصوت بقارب الطبقة الصوتي للفنان محمود عبد العزيز قدم مرثية تضمنت العديد من كلماتت اغنياته بصورة جعلت العديد من الحاضرين من الجمهور يحيونه ويعانقونه بطريقة تعبر عد اعجابهم الكبير باسلوبه الذي يشابه قنانهم الراحل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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