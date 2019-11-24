جمارك المطار تحبط تهريب ذهب داخل صلصال وعملات أجنبية مخبأة في حذاء رياضي

التاريخ: 24-نوفمبر-2019
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أحبطت جمارك مطار الخرطوم، وردية الصديق مغادرة محاولة تهريب سبيكة ذهبية تزن (60) جرام مخبأة داخل عجينة صلصال، وتمكنت وردية الكرار من إحباط تهريب (73000) ريال سعودي ومبلغ (3600) دولار أمريكي و(5850) درهم اماراتي و(1300) ريال قطري و(1490) استرليني و(800) يورو إضافة إلى سبيكة ذهبية تزن(42) جراما، وعلى ذات الصعيد احبطت وردية ذو النورين محاولة تهريب مبلغ (40000) ريال سعودي و(22000) ريال سعودي كانت مخبأة ايضا داخل حذاء رياضي مع أحد المسافرين.
وثمن الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك الجهود المقدرة التي تبذلها إدارة جمارك مطار الخرطوم والخبرة الممتاز التي يتمتع بها منسوبيها بجانب التقنيات الحديثة التي تم إدخالها وكان لها الاثر الكبير في الكشف عن العديد من محاولات التهريب.
وجدد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بحسب اليوم التالي – حرص إدارته في كشف كل محاولات التهريب التي تهدف الى تدمير الاقتصاد والتلاعب بمقدرات وثروات البلاد، مؤكداً حرصهم على رفع الحس الأمني من خلال التدريب والتوعية المستمرة والمراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة ورصد كل محاولات التهريب عبر مطار الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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