الخرطوم عرضة للسقوط والإنهيار خلال 4 سنوات .. تعرف على السبب

أشارت متابعات ودراسات فنيين بأن معظم المنشآت والمباني بالعاصمة السودانية سوف تكون عرضة للسقوط والإنهيار في مدة تتراوح مابين 4-6 سنوات تزيد أو تنقص قليلاً وذلك بسبب اعتماد نظام الصرف الصحي على آبار السايفون التي تحفر إلى أن تتلاقي مع المياه الجوفية أو السطحية لتفريغ الصرف الصحي بواقع بئر واحدة على أقل تقدير لكل منزل أو منشأة. ضخ مياه الصرف الصحي هذه إلى باطن الأرض عن طريق عشرات الآلاف من الأبار أدى إلى تقفيل مسامات التربه التي تستقبل هذه المياه النتنه بصورة يومية و لمدة قد تزيد عن اربعين سنه مما أدى إلى تشبع الطبقه الأرضية الحامله لمباني العاصمة لدرجة ملامستها لقواعد المباني في بعض المناطق.

وفي مقابلات أجراها مختصين بحسب موقع النيلين – مع بعض عمال حفر ابار السايفون افادو بأنه قبل 20 سنه أنهم يحفرون البئر بأعماق تصل لحوالي 18متر أو أكثر ليصلو إلى الماء الجوفي غير أنه اليوم يمكنهم الوصول إلى الماء الجوفي بسهولة لأعماق قد لاتزيد عن السته أمتار كثيراً مما يؤكد ارتفاع منسوب المياه الجوفية تجاه سطح الأرض بصورة مخيفه و بالتالى تجاه قواعد المباني. و أفاد جيولوجييين و نشطاء بيئة أنه إذا استمر تدفق مياه الصرف الصحي إلى داخل التربة التي أصبحت هشه بهذه الطريقة سوف يعجل بسقوط معظم المساكن و المنشآت بالعاصمة بل و الادهي و أخطر إن شوارع المدينة كلها سوف تفيض بمياه الصرف الصحي التي سوف ترفض التربه تقبلها لتشبعها التام بها الأمر الذي يصعب معه قضاء الحاجة لحوالي 10 مليون من السكان. ويري المهتمين و الحادبين علي هذه البلاد وسلامة مواطنيها ومنشآتها و بيئتها بأن تتبني السلطات المختصة على رأس الدولة وبصورة عاجلة البدء فوراً في بناء مشروعات الصرف الصحي بالنظم المعروفة عالمياً حفاظاً على ما تبقي و استدراك المناطق الجديدة التي تحت التشييد بأن تبدأ بنظام الصرف الصحي الجديد و كل رسوم الصرف الصحي التي تتحصلها وزارة البني التحتية بدون تقديم أي خدمه يجب أن تحول لصالح هذا المشروع القومي و أي تقاعس عنه يهدد البلد بأكبر خطر.

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المحزن جداً أن الصرف الصحي الموجود الأن وسط الخرطوم تم بناءه قبل أكثر من مائة عام منذ أيام الاستعمار الإنجليزي وكل الحكومات الوطنية المتعاقبة تهربت من هذا المشروع الحيوي الذي لا يمكن السكوت عنه بعد أن أصبحت خطورته معلومه للجميع. يمكن للدولة الاستعانة بشركات عالميه و محليه لبناء هذا المشروع و استقطاعه من المواطنين وقطعاً سيجد القبول طالما أن هنالك في المقابل خدمة سوف تقدم.

تجدر الإشارة هنا بأنه لا توجد دولة محترمه تقبل بأن توجه مياه الصرف الصحي إلى باطن الأرض بل كل العالم مدرك لذلك ويعتمد اعتماد كلياً على نظام التصريف المعروف عالمياً للتخلص من هذه المخلفات.. هذا الأمر يحتاج إلى حشد ووقفه وطنية كبيرة تضمن البدء الفوري في التنفيذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)