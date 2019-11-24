لينا الشيخ تعلن إنطلاقة حملة مكافحة العنف ضد المرأة

أعلنت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية عن انطلاقة حملة قومية لـ 16 يوماً تبدأ يوم غدٍ لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحت شعار: معاً من أجل حماية مستدامة للمرأة: لتحسين أوضاع المرأة في كل السودان.

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وأكدت في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد – لتدشين الحملة سعي الحكومة العمل لتعزيز الآليات لمكافحة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة بالتعاون مع الشركاء والالتزام بوضع التدابير والإسناد في المؤسسات ولفتت إلى أن عزمنا وعهدنا من أجل السلام ودعت لتضافر الجهود والتعاون جميعاً لتحقيق الغايات. كما أكدت السعي لتعزيز القدرات لمكافحة أساليب العنف ومظاهره بأشكاله قائلة نراجع القوانين والتشريعات أو إلغائها مع وزارة العدل وسوف يظهر شيء خلال أيام الحملة في هذا الشأن. وأضافت سوف نركز على العون الإنساني باستصحاب آليات لضمان السلام والأمن للمرأة وتطوير الجهود لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية للمرأة وأعلنت عن انعقاد ورشة في كادوقلي في الشهر المقبل حول سلام المرأة. وشددت على ضرورة الحوار لخلق مجتمع معافى وإحداث تغيير بالتعاون بين الجهات السياسية والشعبية.

كما أكدت سعي الحكومة للدفاع عن حقوق المرأة في العمل. من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة سالم مدير إدارة البحث العلمي بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة أن الحملة لعكس ماحققنا في الملفات والشراكات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة قائلة إن شعار هذا العام مفهوم للحماية بتسخير كل الآليات للحماية المستدامة.

وأعلنت بحسب سونا – عن تقديم وثيقة إصلاحية للأسرة ودعت لوجود إسناد مؤسسي يواكب الإصلاح الاجتماعي والرقابة القانونية. وأكدت رفض وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لزواج الأطفال وتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى والجلد في المدارس. من جانبه أكد مستر ماسيمو ليانا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالسودان التزام الصندوق لبرامج الحكومة المدنية لمكافحة العنف ضد المرأة أبان أن الحملة خطة لجمع الأنشطة وتجديد العهود والالتزامات للوصول لصفرية العنف ضد المرأة وأكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق الغايات. وأشار إلى أن الحملة فرصة لخلق بيئة آمنة لحماية المرأة والعمل على البرامج الاستراتيجية للوصول لنتائج إيجابية وأعلن التزام الصندوق العمل في هذا المجال في كل العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)