بالفيديو: حسناء من عرب دارفور الرحل تبهر رواد مواقع التواصل بشعرها الطويل وهي تؤدي رقصة تراثية

بهرت حسناء بدوية من العرب الرحل من ولاية غرب دارفور- بهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشعرها الطويل والمنسدل على ظهرها على طبيعته بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل حيث كانت الفتاة البدوية الحسناء تؤدي رقصة تراثية على أنغام أغنية تراثية جماعية من تراث القبائل العربية في المنطقة.

رواد مواقع التواصل الذين بهرهم الجمال الطبيعي للحسناء عبروا عن إعجابهم الكبير بجمال فتيات المنطقة حيث كتب معلق قائلاً: ( جميلين ربنا يحفظ دارفور وأهلها) بينما كشف آخر عن رغبته في الزواج من فتيات هذه المنطقة البدوية قائلاً :(.جاي أسوق لي عروس ..مافي ترحيب أهل الجنينة اظهرو) وقال آخر بأن جمال هذه المناطق البدوية سيجد حظه من الظهور بعد سودان ما بعد الثورة حيث قال:(والله إنتوا أحلى ناااس ٠٠السودان الجديد بظهركم باذن الله).



الخرطوم (أخبار الخليج 365)

