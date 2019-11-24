تفاصيل القبض على جزار متهم بسرقة مواشي

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كشف رجل تفاصيل سرقة (5) مواشي من داخل زريبة بالحاج يوسف ، يواجه فيها الاتهام جزار ، وقال عند مثوله بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف ابوبكر بوصفه شاهد الاتهام الأول أن الشاكى أخبره بأن زريبته تعرضت لسرقة «5»رؤوس من المواشى تقدر قيمتها بـ(25) الف جنيه ، مشيراً إلى أنه ذهب برفقة الشاكي إلى سوق الوحدة بالحاج يوسف وبمرورهم بمحلات المتهم ، أخطره الشاكي بأن المعروضات التي بالملحمه تخصه و باستفسار الشاكي عن اللحوم حضر المتهم وأخبره بأنها تخصه ، وبعلم المتهم بأن الشاكي هو صاحب تلك اللحوم دار بينهما نقاش ، ومن ثم فر المتهم هارباً ، الأمر الذي دفع الشاكي بالتوجه إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة في مواجهة المتهم .

وأشار الشاهد بحسب آخر لحظة – إلى أنه عند حضور أفراد الشرطة برفقة الشاكي أخبرهم بأنه تعرف على المعروضات من خلال الجلود ، بالإضافة إلى أن المعروضات ليس بها ختم ، وتم القبض على المتهم ، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)