مزارعو الجزيرة يتهمون جهات وشركات نافذة باحتكار القطن

Advertisements

اتهم مزارعو ومنتجو القطن بالجزيرة جهات نافذة بأنها وراء قرار خفض أسعار قنطار القطن، وأشاروا إلى أن هناك شركات ظلت تعمل في الخفاء لخفض أسعار القطن وشنوا هجوماً على وزير التجارة، مشيرين إلى أن الوزير ظل بعيداً عن قضايا المنتجين.

وكشف بحسب آخر لحظة – عن رفض عدد من المزارعين بيع القطن احتجاجاً على خفض الأسعار، وطالب عثمان إبراهيم مزارع بالقسم الجنوبي، وزيري الزراعة والتجارة بالسعي لحماية المزارعين والمنتجين وليست الشركات، ووصفوا قرار تحديد سعر القنطار بالمجحف في حق المزارعين، وتفاوتت أسعار القطن بين (٣٥٠٠) إلى (٥) آلاف جنيه للقنطار الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)