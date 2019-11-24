البرلمان العربي يطالب واشنطن برفع السودان من قائمة الإرهاب

طالب البرلمان العربي، واشنطن، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، استناداً إلى جهود الخرطوم مؤخراً في مكافحة الإرهاب والتزام البلاد بالخطة المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

ووجه رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، رسائل مكتوبة إلى مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية رئيس مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ومايك بومبيو وزير الخارجية، لإبلاغهم قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة نهاية أكتوبر الماضي، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وأشار السلمي، في رسائله لمسؤولي واشنطن، إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذه لكل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في البلاد.

ونبّه السلمي بحسب الشروق – لتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأميركي- السوداني والخاص بملف حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وأُدرج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في عام 1993، كما فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الخرطوم بدءاً من عام 1997.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)