بعثة هلال الفاشر تتعرض لحادث حركة ووفاة مساعد المدرب

تعرضت حافلة فريق هلال الفاشر لحادث مأساوي فجر يوم الأحد في منطقة الموليح أقصى جنوبي غربي مدينة أمدرمان، مما تسبب في وفاة المدرب المساعد للفريق الهادي محمدين، بينما تعرض عدد من الإداريين واللاعبين لإصابات جسيمة.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلاح الطبي بمدينة أمدرمان لتلقي العلاج اللازم، ومنهم اللاعب حسن الذي تعرض لكسر في اليد، كما تعرض مدرب الحراس عبدالحفيظ لإصابة في القدم.

ونتج الحادث بحسب الشروق – بسبب تعرض الحافلة التي كانت تقل الفريق لاصطدام عنيف بشاحنة كبيرة، خلال رحلة عودة الفريق إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، حيث لم يتمكن سائق الحافلة التي تقل الفريق من تفادي الشاحنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)