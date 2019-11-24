حزب المحافظين في بريطانيا يقول إنه لن يمدد فترة “البريكست”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في برنامجه الانتخابي اليوم الأحد إنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد ديسمبر/ كانون الأول 2020، مكررا بذلك تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بهذا الشأن.

وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب “سوف نتفاوض على اتفاق تجاري العام القادم، اتفاق يقوي بلدنا، ولن نمدد فترة تنفيذ (بريكست) إلى ما بعد ديسمبر 2020”.

وقال الحزب في البرنامج “السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان”. وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات”.

وتعني كلمة بريكست “British exit” أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.

وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما.