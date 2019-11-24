“أنور قرقاش”ببغاء” ابن زايد يستنفر دفاعا عن “دحلان” ويهاجم تركيا وأردوغان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فيما اعتبره ناشطون رد غير مباشر من الإمارات التي تأوي القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان ويعتمد عليه ابن زايد بشكل كبير في مخططاته، على تركيا رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يساعد في القبض على دحلان، شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هجوما عنيفا على تركيا واتهمها بزعزعة استقرار المنطقة.

“قرقاش” استغل كلمته التي ألقاها اليوم السبت أثناء مشاركته في منتدى حوار المنامة في العاصمة البحرينية ليهاجم تركيا قائلا، إن وتيرة تدخلات وتركيا في الشؤون الإقليمية خلال العقدين الأخيرين تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، واصفا سياسات البلدين بـ”العدائية”.وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة، وتابع: “أهم ما يشغلنا حاليا أمن واستقرار منطقتنا العربية”.

وأعار قرقاش اهتماما خاصا إلى اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف إنهاء الصراع بينهما جنوب اليمن، واصفا إياه “إنجازا كبيرا هندسته الدبلوماسية السعودية”.