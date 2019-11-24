جمال ريان يهاجم القذر “المزروعي”: أليس في الإمارات من لديه رجولة لوقف هذا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علّق المذيع البارز في قناة الجزيرة، جمال ريان، على حملة الإساءة والتطاول على دولة قطر ورموزها ونسائها والتي يقودها منذ أيّام المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي.

واعتبر الاعلامي البارز أن “المزروعي” “اسقط سمعة الامارات وشعبها الى أسفل السافلين”.

وتساءل ريان: “أليس هناك في شعب الإمارات من لديه الرجولة والأخلاق لوقفه عند حده، أقل شئ رحمة بسمعة شعب الإمارات بين الأمم؟”.ولا يزال “المزروعي” منذ أيام يتعرّض بالإساءة للشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب حدوث مصالحة خليجية، فيما يبدو أنها تعليمات صدرت إليه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد؛ لإفشال تلك المصالحة.

وألمح “المزروعي” في أكثر من تغريدة إلى أن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم قد يُعلن إنسحاب الإمارات من بطولة خليجي24 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 26 من الشهر الجاري إلى 8 من الشهر المقبل.

واليوم السبت، مهدّت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب” الطريق للإعلان عن انسحاب الإمارات من بطولة كأس الخليج لكرة القدم .