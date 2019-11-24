الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للتعليم بالسودان

يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المخصص للتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي في السودان، وذلك اعتباراً من العام المقبل 2020 عبر مشروع محدد يستهدف المدارس السودانية التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأطفال اللاجئين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان، يوم الأحد، إن وفداً من الاتحاد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية جنوب كردفان، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين وصول التعليم لجميع الأطفال ولاسيما الفتيات والفئات الأضعف لتحقيق بيئة تعلم آمنة.

Advertisements

وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي يدعم في ولاية جنوب كردفان تدريب المعلمين ودعم المجتمعات المدرسية من خلال المنح، وتوفير مواد التعليم والتعلم، وحملات التوعية، وبناء الفصول الدراسية.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترك مع شركاء منهم منظمة إنقاذ الطفولة والمجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم في ولاية جنوب كردفان في تحقيق تلك الأهداف.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مراجعة ما تم إنجازه والاحتياجات المتبقية، حيث يتم دعم 30 مدرسة و9,500 طفل حالياً بواسطة برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)