إضراب بأسواق محاصيل سنار

أعلنت الغرفة التجارية بسوق محاصيل سنار، التوقف التام عن العمل لأجل غير مسمى لحين معالجة قضاياهم المتمثلة في زيادة الضرائب والزكاة.

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وأكد عدد من التجار أن هذه الزيادات في الجباية ستؤدي إلى تدهور السوق وانتعاش أسواق الولايات المجاورة وذلك بتهريب الإنتاج إلى تلك الولايات.

وقال رئيس الغرفة حاتم السماني، بحسب (سونا) ، إن الولايات المجاورة لولاية سنار: (النيل الأبيض والنيل الأزرق) تفرض مبلغ 550 جنيهاً فقط للزكاة على الجوال بينما تفرض ولاية سنار مبلغ 840 جنيهاً دون مراعاة لانخفاض أسعار السمسم نظراً لزيادة الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)