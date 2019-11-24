مركز المناهج: لا تغيير في خطة تدريس مادة الأدب للشهادة الثانوية

التاريخ: 24-نوفمبر-2019 فى : أخبار 52 مشاهدة قطع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بعدم وجود أي تغيير في خطة تدريس مادة الأدب للشهادة السودانية. Advertisements وأكد المركز في خطاب موجه لمديري التعليم بالولايات، أن قصائد الحفظ والدراسة السبع هي نفس القصائد التي وردت في دليل العام السابق 2018، وهي: (داعية السلام وقيم ومثل وان الكرام قليل وفي الفخر والمدح وكتاب عمر بن الخطاب “رضى الله عنه” إلى أبي موسى الأشعري “نثر” وعلمت نفسي مكان دوائيا وفي النفس حاجات)، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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