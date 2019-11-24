تفاصيل أحداث مباراة القمة بإستاد الخرطوم

علق السمؤال محمد الفاتح حكم مباراة القمة التي جمعت بين المريخ والهلال التي جرت مساء أمس باستاد الخرطوم, بعد أن أخلت الجهات الأمنية الملعب من الجماهير بإطلاقها للغاز المُسيّل للدموع عقب حصب جماهير الهلال أرضية الملعب

بالحجارة وقارورات المياه الفارغة اعتراضاً على طرد لاعب فريقها عبد اللطيف بوي بالبطاقة الحمراء بعد مُخاشنة مع سيف تيري، في مُباراة توقّفت لأكثر من (20) دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أولاً في شوط اللعب الأول، ثم غضب الجماهير

الهلالية ولاعبي الفريق احتجاجاً على قرارات حكم اللقاء التي حصبت الملعب بالحجارة، حيث لم تفلح مُحاولات الجهاز الفني للهلال بقيادة هيثم مصطفى وبعض لاعبي الفريق من بينهم جمال سالم في تهدئة الوضع داخل الإستاد ليتأزّم

الموقف تماماً ثم تتدخل الجهات الأمنية بإشارة من حكم اللقاء الذي علّق المباراة، هذا وشهدت المباراة سقوط عدد من الإصابات وسط اللاعبين من بينهم لاعب المريخ محمد الرشيد الذي نُقل إلى المستشفى بالإسعاف سريعاً، بجانب لاعبين آخرين..

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كما سقط عدد من الجمهور في الفريقين، والأطفال الذين حضروا برفقة أسرهم على أرضية الإستاد بالإصابة جراء الغاز المُسيّل للدموع الذي تعاملت به الجهات الأمنية، وبحسب صحيفة الصيحة ، حصبت جماهير الهلال الملعب ودخلت إلى أرضية الملعب بعد تجاوزها السياج الحديدي في المدرج الخاص بهم، الشئ الذي دعا الجهات الأمنية للتدخُّل وإطلاق الغاز المُسيّل للدموع ثُمّ إخلاء الملعب تماماً، وإخراج اللاعبين من الإستاد.

وكان المريخ قد حقق الفوز على الهلال 2/1 قبل أن تتوقّف المباراة بسبب الأحداث المُؤسفة التي صاحبتها، وتجدر الإشارة إلى أن المريخ في رصيده (17) نقطة بفوزه أمس وللهلال (19) نقطة.

إلى ذلك، تنتظر الهلال وجماهيره عقوبات من قبل الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة المنظمة للمسابقات بسبب الأحداث التي صاحبت المباراة، وكشف مصدر قانوني ضليع أنّ العقوبات ربما تكون بإبعاد الهلال عن المُنافسة رسمياً للموسم الحالي، ومنع جماهيره من دخول المباريات، مع الغرامة المالية حتى لا تتكرّر مثل هذه الأحداث مجدداً ويكون الفريق وجماهيره عبرة لبقية الأندية وجماهيرها.

على ذات الصعيد، ستعقد اللجنة المُنظّمة اجتماعاً طارئاً خلال ساعات للنظر في أحداث المُباراة وإصدار القرار حولها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)