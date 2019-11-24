الكشف بالتفاصيل عن فساد جديد في مفوضية الإيرادات

كشف المراجع العام عن تجاوزات ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لمفوضية الإيرادات لعام 2018م وصرف مبالغ دون وجه حق، وعدم موثوقية الصرف لجهة أنها تتعارض مع المرسوم الجمهوري رقم 31 وأوضح التقرير بحسب صحيفة الجريدة، أن الأموال التي تم صرفها لمؤسسات تاج الحافظين خلال العام 2018 تبلغ حوالي 34 مليار و305 مليون و453 جنيهاً، وأكد التقرير أن إعداد موازنة تعويضات العاملين بمفوضية الإيرادات لم يتم بصورة دقيقة ويعد مخالفة من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

وقال التقرير على الرغم من أنه لم تقدم المفوضية تعويضات العاملين للمراجعة بخطاب لإجازة الهيكل الوظيفي مما يعد مخالفة من لائحة الخدمة المدنية إلا أنها بررت ذلك بوجود تصاديق من وزارة المالية بتحويل من بند إلى بنود أخرى وكذلك دعم بنود بتاريخ 10/12/2018 بمبلغ 723 مليون 332 ألف جنيه، وتحويل بنود بتاريخ 23/12/2018 بمبلغ 35 مليار جنيه، وتحويل بنود بتاريخ 11/2/2019 بمبلغ 118.496.98 مليار و485 مليون و13 ألف جنيه.

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وكشف المراجع عن وجود تصديقات تخص سنوات سابقة بلغت 245 مليون جنيه تم تنفيذها في العام 2018 الذي يحتوي على مبلغ 50 ألف جنيه من المبلغ لصالح مجمع الشيخ محمد ود بدر الإسلامي مما يعد مخالفة من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية إلى جانب منح حافز شهري لشيوخ الخلاوي بمبلغ 23.995 جنيه خصماً من 5%، وصرف مبلغ 2.746.543.80 مليار جنيه عبارة عن استحقاق معسكرات تاج الحافظين إلا أن إثبات شخصية المستفيدين لم ترفق مع كشوفات الصرف، ومنح دعم علاج دون الحصول على مستند (تقرير الطبيب، موافقة القمسيون الطبي بالسفر، الرقم الوطني للمريض) مما ترتب على ذلك صرف 130 مليون جنيه ويعد مخالفة مالية وصرف مبالغ دون وجه حق وعدم موثوقية الصرف، وشدد تقرير المراجع العام على ضرورة الالتزام باللائحة، وضرورة ارفاق الفواتير النهائية مع مستندات الصرف، إلى جانب معرفة المستفيد الحقيقي من المبلغ الذي تم صرفه من الاحتياطي لبنود مختلفة بموجب مستندات غير مستوفاة الشروط (فواتير مبدئية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)