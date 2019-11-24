متضررو حرب الكويت: نافذون في النظام البائد متورطون في استلام أموالنا

تمسك متضررو حرب الكويت بضرورة استدعاء إدارة التحقيق الجنائي نافذين في النظام البائد متورطين في استلام أموالهم، وقال مسؤول ملف التعويضات بدر الدين أحمد لمصادر: يجب استدعاء النافذين المتورطين تحت المادة 47 إجراءات، واستعجل وكيل النائب العام لإصدار أوامر بذلك.

وشدد على ضرورة الإسراع في حسم ملف التعويضات الذي وصفه بالشائك وأردف: (الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تطالب بتنفيذ مطلوباتها الخمس التي وضعتها في مجلس حقوق الانسان بجنيف في دورة انعقاده في العام 2016 والمتمثلة في بند الأفراد، ويجب مراعات ذلك حتى لا نكون نحن المتضررون سبب من أسباب تأخير رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن كانت بسبب النظام البائد).

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ولفت إلى أن الأمم المتحدة سبق وأن أعلنت في العام 2017 بأن كل المبالغ المستحقة دفعت بالكامل ما عدا تظلم واحد لدولة الكويت وأكدت في ذات الوقت انتهاء عمل لجنة التعويضات الأممية في العام 2012.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)