الجمهور: الحجاب يزيدمن هيبة ندى القلعة

عبر عدد من الجماهير عن سعادتهم بظهور المطربة ندى محمد عثمان الشهيرة بـ “القلعة” بالحجاب في بعض المحافل.

ووجدت خطوتها التي اقدمت عليها الاشادة وطالبوا زميلاتها الاقتداء بها وارتداء الحجاب عند ظهورهن في القنوات الفضائية ومناسبات الافراح.

ووفقاً للدار فقد اطلت ندى القلعة في اكثر من احتفائية مرتدية “الحجاب” الامر الذي قابله حتى منتقدي تجربتها الغنائية بفرح غامر في العالمين الواقعي والافتراضي الذي وصفها من خلاله احد المعلقين بالملكة التي تمشي بخطى ثابتة.

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فيما نصحها البعض الآخر بضرورة التمسك بالحجاب الذي اعتبروه يضيف اليها الوقار والحشمة ويزيد من هيبتها اكثر واكثر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)