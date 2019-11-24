آخر تقليعات الحفلات.. رجال يمطرون فهيمة عبد الله بالاموال

وجه عدد من المهتمين بالشأن الفني في البلاد سهام نقد عنيفة للمطربة فهيمة عبد الله لقبولها اموال “النقطة” التي امطرها بها بعض المشاركين من الرجال في مناسبة زواج من فئة “10” و”20″ جنيهاً سودانياً.
وتشير المشاهد بحسب الدار الى ان المطربة فهيمة عبد الله بدأت وصلتها الغنائية باغنيات حماسية بصوتها مما قاد الرجال الانفعال معها والاغنيات التي رددتها ومن ثم نثروا على رأسها المبالغ المالية.
فيما ظهر احدهم وهو يلتقط في اموال النقطة دون حياء او خجل وذلك بحسب صحيفة الدار التي اكدت ان مسألة “النقطة” بدأها احدهم بفئة “10” جنيهات ثم تبارى البقية في اظهار مقدراتهم المالية الامر الذي اعتبر اهداراً للمال في ظل ظروف اقتصادية قاهرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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