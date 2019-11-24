العملة المحلية تواصل التراجع بالسوق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية في العاصمة السودانية، الخرطوم، خلال تداولات بداية الأسبوع (الأحد).

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية إرتفاع أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية في ظل ارتفاع الطلب عليها وشح المعروض.

وأوضح عدد منهم تحدثوا لـ( باج نيوز) أن أسعار بيع الدولار بلغت في تداولات اليوم 82 جنيهاً مقارنة بـ 81 جنيهاً ليوم أمس السبت، فيما بلغ سعر الشراء 81 حنيهاً مقارنة ب 80 جنيهاً بالأمس.

Advertisements

وأشاروا إلى وجود إرتفاع كبير في أسعار بيع الدرهم الإماراتي الذي سجل 22.700 مقارنة بـ 22.500 يوم أمس.

وبرروا حالة التصاعد بأن تداولات بداية الأسبوع تشهد طلباً عالياً من قبل الراغبين في الشراء لأغراض الاستيراد والسفر.

وتشهد الأسواق السودانية حضوراً مكثفاً من قبل تجار العملة وإصطفافهم على طول الطرقات لعرض العملات الاجنبية بصورة واضحة.