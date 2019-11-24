المهنيين: البرهان استبق التشاور الجاري حول افضل السبل لمحاكمة البشير..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد تجمُّع المهنيين السودانيين، تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن عدم تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أنّه لا كبير على المُراجعة والتقويم.

وقال تجمُّع المهنيين في بيان له: “إن البرهان استبق التّشاوُر الجاري حول أفضل السُّبُل لمُحاكمة البشير”. المادة السابقة غندور يدعو لتكوين حكومة تكنوقراط برئاسة حمدوك… المقالة القادمة المرأة التي أمسكت بتلابيبي ..!.. بقلم منى ابو زيد

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