لجنة خاصة لحل قضايا المغتربين ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت ولاية البحر الأحمر عن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بقضايا المغتربين للنظر في الإشكاليات التي تواجهه السودانيين بالخارج والعمل على وضع الحلول العاجلة لها.

وتضم اللجنة فى رئاستها أمين عام حكومة الولاية، وعضوية مديري الشرطة، الجمارك، هيئة الموانئ البحرية، جهاز المغتربين، هيئة المواصفات والمقاييس والجهات الأخرى ذات الصلة بالولاية، للنظر في الإشكاليات التي تواجه المغتربين ووضع حلول عاجلة لها.

وأثنى والي ولاية البحر الأحمر حافظ التاج مكي على دور العاملين بالخارج وجهودهم المقدرة في التنمية، مؤكداً أن الولاية تهتم بقضايا العاملين بالخارج وتلبية رغباتهم وتبسيط الإجراءات الخاصة بهم في الميناء، إضافة إلى توفير المخططات السكنية ومشاريع الاستثمار.