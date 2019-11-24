قاضي: يحذر من استغلال الدين في ارتكاب جرائم الفساد….

الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي، إن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم، وليست خاصة بجماعة أو نظام أو تنظيم.

وخاطب إدريس بنادي الشرطة ببري احتفال جمعية القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف بحضور قنصل دولة مالي.

وحثّ قاضي على تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدالة والسلام، محذراً من استغلاله في الفساد والتآمر على الوطن وحق الشعوب، وأثنى على الدور الكبير الذي تؤديه جمعية القرآن الكريم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة الإسلامية حفاظاً على تعاليم الإسلام. المادة السابقة مهرجان الخرطوم يزور أسرة شاعر (أكواب بابل) المقالة القادمة لجنة خاصة لحل قضايا المغتربين ….

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