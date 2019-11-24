أسر معتقلي نظام الإنقاذ يطلبون مقابلة النائب العام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدّمت أسر معتقلي النظام البائد، يوم الأحد، بطلب للنائب العام تاج السر الحبر، لمقابلته وسماع رده بشأن المذكرة التي الموجهة إليه وتطالب بالإفراج عن ذويهم، الأسبوع الماضي.

ونفذت الأسر وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة الأربعاء الماضي، تطالب بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.

واعتبرت المذكرة عملية الاعتقال بأنها تعدٍ سافر على الحقوق الدستورية والإنسانية والمدنية، وألقت باللائمة على السلطات في الحال الذي وصل إليه المعتقلون. المادة السابقة الفنان عبد الرحمن عبد الله (بلوم الغرب) على فراش المرض المقالة القادمة مهرجان الخرطوم يزور أسرة شاعر (أكواب بابل)

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