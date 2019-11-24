الفنان عبد الرحمن عبد الله (بلوم الغرب) على فراش المرض

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم : لزم الفنان عبد الرحمن عبد الله الشهير بـ(بلوم الغرب)، فراش المرض مرة أخرى، بعد معاناة طويلة مع الغضروف الذي ظل يتلقى بسببه العلاج للتعافي منه داخل وخارج السودان، إلا أنه لم يتعاف كاملاً وذلك بسبب الصعوبة التي يواجهها أثناء المشي على قدمه، إلا أن صوته ظل كما هو لم يتأثر بسبب المرض الذي لازمه فترة طويلة، بحسب صحيفة السوداني.

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