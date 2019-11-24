- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام عن لقائهم بالامين العام للحزب علي الحاج بسجن كوبر .
وقال كمال عمر في حوار مع صحيفة اخر لحظة، ان اعتقال الحاج يأتي في اطار تطبيق شعار الثورة “أي كوز ندوسو دوس” ولعزل التيار الاسلامي ممثلًا في الموتمر الشعبي من الواقع السياسي ومحاكمته، بحسب تعبيره .
وعبر عمر عن مناهضته القرار عبر ثلاث خطوات مؤكدًا ان انقلاب 30 يونيو شرعي وشاركت عدد من الاحزاب .
ووصف القيادي بالمؤتمر الشعبي السلطة الراهنة بالانقلابية بمشاركة اليسار مشيرًا الى ان قوى التغيير حولت الفترة الانتقالية من فترة بناء وتأسيس الى فترة انتقامية .
وقال كمال عمر ان قوى الحرية والتغيير طرفًا في اعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي كمال عمر .
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات بالشعبي تزور علي الحاج بسجن كوبر…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.