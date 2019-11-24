قيادات بالشعبي تزور علي الحاج بسجن كوبر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام عن لقائهم بالامين العام للحزب علي الحاج بسجن كوبر .

وقال كمال عمر في حوار مع صحيفة اخر لحظة، ان اعتقال الحاج يأتي في اطار تطبيق شعار الثورة “أي كوز ندوسو دوس” ولعزل التيار الاسلامي ممثلًا في الموتمر الشعبي من الواقع السياسي ومحاكمته، بحسب تعبيره .

وعبر عمر عن مناهضته القرار عبر ثلاث خطوات مؤكدًا ان انقلاب 30 يونيو شرعي وشاركت عدد من الاحزاب .

ووصف القيادي بالمؤتمر الشعبي السلطة الراهنة بالانقلابية بمشاركة اليسار مشيرًا الى ان قوى التغيير حولت الفترة الانتقالية من فترة بناء وتأسيس الى فترة انتقامية .

وقال كمال عمر ان قوى الحرية والتغيير طرفًا في اعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي كمال عمر .